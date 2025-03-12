Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
08:27, 12 марта 2025Культура

У звезды «Иронии судьбы» обнаружили рак

У звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной обнаружили рак
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Владимир Федоренко

Актрисе Валентине Талызиной понадобилась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, у звезды фильма «Ирония судьбы» обнаружили рак. Народная артистка РСФСР вызвала медиков домой, пожаловавшись на сильную тошноту и боли в теле в течение нескольких дней. В ходе осмотра медики диагностировали рак поджелудочной железы. Сейчас актриса находится на амбулаторном лечении.

В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.

В январе прошлого года актрису госпитализировали перед днем рождения. В медицинском учреждении артистке диагностировали бронхопневмонию.

    Обсудить
    Последние новости

    США убедили Украину пойти на прекращение огня и готовятся обсудить перемирие с Россией. Чего Трамп ожидает от Москвы?

    Борис Джонсон раскрыл последствия для России в случае отказа от прекращения огня

    До прорыва в Суджу по трубам российские военные вырыли 500-метровую траншею

    Часть россиян рассказала о запрете есть на работе

    В США раскрыли одну из важных тем переговоров с Украиной

    Студентка продала девственность голливудской звезде за 177 миллионов рублей

    На Украине раскрыли проигнорированный на переговорах с США вопрос

    У звезды «Иронии судьбы» обнаружили рак

    Десятки учеников элитной российской гимназии увезли в больницу

    Новое дело о незаконной миграции возбуждено после взрыва в жилом комплексе Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше