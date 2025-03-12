У звезды «Иронии судьбы» обнаружили рак

У звезды «Иронии судьбы» Валентины Талызиной обнаружили рак

Актрисе Валентине Талызиной понадобилась экстренная помощь врачей из-за резкого ухудшения самочувствия, пишет Telegram-канал Shot.

По его данным, у звезды фильма «Ирония судьбы» обнаружили рак. Народная артистка РСФСР вызвала медиков домой, пожаловавшись на сильную тошноту и боли в теле в течение нескольких дней. В ходе осмотра медики диагностировали рак поджелудочной железы. Сейчас актриса находится на амбулаторном лечении.

В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.

В январе прошлого года актрису госпитализировали перед днем рождения. В медицинском учреждении артистке диагностировали бронхопневмонию.