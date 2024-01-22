Звезду фильма «Ирония судьбы» Талызину госпитализировали

Звезду «Иронии судьбы» Талызину госпитализировали перед днем рождения

Народную артистку РСФСР и звезду фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!» Валентину Талызину госпитализировали перед днем рождения. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В медицинском учреждении артистке диагностировали бронхопневмонию. По словам дочери актрисы, сейчас она лежит под капельницами. Тест на коронавирус показал отрицательный результат. Другие подробности о ее состоянии не раскрываются.

В понедельник, 22 января, Талызиной исполнилось 89 лет. В больницу артистка попала за день до своего дня рождения.

В фильмографии звезды советского кино более 160 проектов, среди которых — «Афоня», «Зигзаг удачи», «Ирония судьбы», «Культпоход в театр», «Невероятное приключение итальянцев в России» и многие другие.

Осенью прошлого года Талызина оценила высказывания артистов, которые покинули Россию. Она назвала коллег, негативно высказывающихся в адрес России, бессовестными.

Ранее 74-летнего народного артиста России Евгения Герчакова выписали из больницы после экстренной госпитализации.