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17:39, 9 октября 2023Культура

Звезда «Иронии судьбы» оценила высказывания покинувших Россию артистов

Звезда «Иронии судьбы» Талызина оценила высказывания покинувших Россию артистов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Звезда фильма «Ирония судьбы» народная артистка РСФСР Валентина Талызина оценила высказывания артистов, которые покинули Россию. Ее цитирует «Царьград».

Талызина назвала коллег, негативно высказывающихся в адрес России, бессовестными. «Как можно?! Страна находится в тяжелом состоянии. И как можно говорить плохо про Россию? Про свой народ? Родилась, воспитывалась, училась здесь... Эти люди без чести и без совести», — сказала артистка.

Ранее российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин оценил действия покинувшего Россию актера театра и кино Анатолия Белого.

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    Варвара Кошечкина
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