Звезда «Иронии судьбы» оценила высказывания покинувших Россию артистов

Звезда «Иронии судьбы» Талызина оценила высказывания покинувших Россию артистов

Звезда фильма «Ирония судьбы» народная артистка РСФСР Валентина Талызина оценила высказывания артистов, которые покинули Россию. Ее цитирует «Царьград».

Талызина назвала коллег, негативно высказывающихся в адрес России, бессовестными. «Как можно?! Страна находится в тяжелом состоянии. И как можно говорить плохо про Россию? Про свой народ? Родилась, воспитывалась, училась здесь... Эти люди без чести и без совести», — сказала артистка.

Ранее российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин оценил действия покинувшего Россию актера театра и кино Анатолия Белого.