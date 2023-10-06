Иван Охлобыстин оценил действия Анатолия Белого фразой «это мне непонятно»

Иван Охлобыстин оценил действия уехавшего из России Анатолия Белого

Российский актер, писатель и сценарист Иван Охлобыстин оценил действия покинувшего Россию актера театра и кино Анатолия Белого. Его цитирует газета aif.ru.

«Это как представительство своего комьюнити. Ну, уехал. Но чтобы интриги плести... Это мне непонятно», — сказал Охлобыстин, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать поступок Белого, который недавно выступил с протестом против гастролей московского театра «Ленком» за границей и пообещал сделать все, чтобы сорвать спектакли российского культурного учреждения в Израиле.

Ранее российский режиссер Никита Михалков раскритиковал Анатолия Белого и назвал его предателем. «Он совершил два предательства. Первое — предал свою Родину, которая дала ему все: образование, славу, деньги, возможность безбедно существовать», — подчеркнул кинематографист.

До этого сообщалось, что в Париже отменили спектакль Анатолия Белого, который ранее переехал из России в Израиль.