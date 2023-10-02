Спектакль уехавшего из России Анатолия Белого отменили в Париже

«КП»: спектакль уехавшего из России Белого отменили в Париже из-за плохих продаж

В Париже отменили спектакль актера Анатолия Белого, который ранее переехал из России в Израиль. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Постановка должна была состояться в театре Ранелаг 4 октября. Сообщается, что вероятной причиной отмены спектакля стали плохие продажи билетов на площадку, рассчитанную на 300 мест.

«Уникальный спектакль, который покорил мир, Анатолий Белый сыграет на парижской сцене», — говорилось в рекламе постановки несколько дней назад. Сам артист никак не отреагировал на отмену выступления. Белый также не отвечает на вопросы поклонников о том, как вернуть деньги за билеты, купленные на несостоявшееся шоу.

Сообщается, что недавно актер выступил с протестом против гастролей московского театра «Ленком» за границей. Белый пообещал сделать все, чтобы сорвать спектакли российского культурного учреждения в Израиле.

Ранее стало известно, что уехавшие из России после начала специальной военной операции на Украине артисты столкнулись с отменой выступлений за границей.