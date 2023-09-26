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11:29, 26 сентября 2023Культура

Уехавшие из России артисты столкнулись с отменой выступлений за границей

Уехавшие из России Нетребко и Белый столкнулись с отменой концертов за границей
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Анна Нетребко

Анна Нетребко. Фото: Imago / Globallookpress.com

Уехавшие из России после начала специальной военной операции на Украине (СВО) артисты столкнулись с отменой выступлений за границей. Об этом сообщает «Общественная служба новостей» (ОСН).

По данным портала, многие отечественные звезды, покинувшие страну, столкнулись с отменами своих концертов в других государствах. Например, российский актер Анатолий Белый был вынужден отменить свои спектакли в Турции из-за «нестабильной политической обстановки перед выборами».

Концерт оперной певицы Анны Нетребко был отменен на Тайване. Помимо этого, не состоится и ее выступление в Праге, которое было запланировано на октябрь этого года. Звезда фильма «Жмурки» Алексей Панин тоже не смог выступить со спектаклями в Латвии и Эстонии из-за скандального поведения.

Ранее стало известно, что покинувших Россию после начала СВО актеров покажут в отечественных проектах.

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    Анастасия Астахова
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