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14:19, 8 сентября 2023Культура

Стала известна причина задержания Панина в Эстонии

Панина задержали в Эстонии из-за публичной дефекации перед борделем

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Стала известна причина, по которой российского актера Алексея Панина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) задержали в Эстонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным портала, артист устроил публичную дефекацию перед дверями борделя «Здрава», расположенного на улице Пунанэ. Именно тогда очевидцы вызвали полицию Таллина и написали на звезду «Жмурок» заявление. После испражнения Панин сорвал с газона траву, подтерся ей и начал дебоширить.

Ранее в СМИ сообщалось, что Алексея Панина задержали в Эстонии за попытку взлома чужих домов и пьяный дебош. Ночью артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в дома жителей Таллина, перепутав их со своим отелем, а также бил посуду на улице, тем самым разбудив местных жителей. Очевидцы вызвали полицию, которая увезла Панина сначала в участок, а потом — в вытрезвитель.

Позже генпрокурора России попросили арестовать актера в случае его депортации из Эстонии. Сам артист заявил, что «точно не дебоширил», а причиной его задержания стал бытовой конфликт.

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    Анастасия Астахова
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