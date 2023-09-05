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18:49, 5 сентября 2023Силовые структуры

Генпрокуратуру попросили арестовать актера Панина при возвращении в Россию

Глава ФПБК Бородин просит генпрокурора РФ арестовать актера Панина
Начало событий в новости Алексея Панина задержали в Эстонии за пьяный дебош

Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Генпрокурора России попросили арестовать актера Алексея Панина (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) в случае его депортации из Эстонии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Соответствующее обращение направил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин.

Против актера возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма») УК РФ. Сотрудники МВД еще в мае объявили его в розыск.

О пьяном дебоше Панина стало известно 5 сентября. Полиция Таллина задержала его, когда около трех часов ночи он пытался проникнуть в дома местных жителей и бил посуду на улице.

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    Олеся Мицкевич
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