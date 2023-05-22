Обвиненного в оправдании терроризма актера Панина объявили в розыск

МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, обвиненного в оправдании терроризма

МВД России объявило в розыск актера театра и кино Алексея Панина, обвиненного в оправдании терроризма. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС.

3 мая в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Поводом стала публикация в его социальных сетях от октября 2022 года, в ней актер порадовался совершению взрыва на Крымском мосту.

Панин уехал из России в 2020 году. Сначала он жил в Испании, а в ноябре 2022 года сообщил о получении американской визы. Как заявлял артист, в настоящее время он находится в США.

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