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10:09, 22 мая 2023Силовые структуры

Обвиненного в оправдании терроризма актера Панина объявили в розыск

МВД объявило в розыск актера Алексея Панина, обвиненного в оправдании терроризма

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

МВД России объявило в розыск актера театра и кино Алексея Панина, обвиненного в оправдании терроризма. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщает ТАСС.

3 мая в отношении Панина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ. Поводом стала публикация в его социальных сетях от октября 2022 года, в ней актер порадовался совершению взрыва на Крымском мосту.

Панин уехал из России в 2020 году. Сначала он жил в Испании, а в ноябре 2022 года сообщил о получении американской визы. Как заявлял артист, в настоящее время он находится в США.

Ранее сообщалось, что в Москве суд заочно арестовал украинскую телеведущую Ефросинину за фейки об армии России.

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Илона Палей
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