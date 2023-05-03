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15:59, 3 мая 2023Силовые структуры

На Алексея Панина возбудили дело за радостный пост о взрыве на Крымском мосту

В отношении актера Алексея Панина возбуждено уголовное дело за оправдание терроризма

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В отношении российского актера театра и кино Алексея Панина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту Панин опубликовал пост, в котором порадовался совершению теракта.

По адресу, где проживал актер, проведены следственные действия. Сам Панин эмигрировал в Испанию в 2020 году. В ноябре 2022 года он сообщил о получении американской визы. Как заявлял артист, в настоящее время он находится в США.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября 2022 года. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

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Варвара Кошечкина
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