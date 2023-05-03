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18:38, 3 мая 2023Силовые структуры

К актеру Панину пришли с обысками из-за его поста о теракте на Крымском мосту

Силовики пришли с обысками в квартиру актера Панина по делу об оправдании терроризма
Начало событий в новости На Алексея Панина возбудили дело за радостный пост о взрыве на Крымском мосту

Кадр: телеграм-канал «Mash»

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру актера Алексея Панина, ставшего фигурантом уголовного дела из-за радостного поста о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Следственные действия в рамках расследования должны были пройти по месту регистрации артиста, однако оказалось, что квартира ему больше не принадлежит — он ее продал после отъезда из России.

Ранее 3 мая сообщалось, что в отношении Панина возбуждено дело о публичном оправдании терроризма — по статье 205.2 УК РФ. Поводом стал его пост, опубликованный в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту, в котором он порадовался совершению теракта.

Панин эмигрировал в Испанию в 2020 году. В ноябре 2022 года он сообщил о получении американской визы. Как заявлял артист, в настоящее время он находится в США.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября 2022 года. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.

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Любовь Ширижик
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