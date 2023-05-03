К актеру Панину пришли с обысками из-за его поста о теракте на Крымском мосту
Сотрудники правоохранительных органов пришли с обысками в квартиру актера Алексея Панина, ставшего фигурантом уголовного дела из-за радостного поста о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Следственные действия в рамках расследования должны были пройти по месту регистрации артиста, однако оказалось, что квартира ему больше не принадлежит — он ее продал после отъезда из России.
Ранее 3 мая сообщалось, что в отношении Панина возбуждено дело о публичном оправдании терроризма — по статье 205.2 УК РФ. Поводом стал его пост, опубликованный в октябре 2022 года после взрыва на Крымском мосту, в котором он порадовался совершению теракта.
Панин эмигрировал в Испанию в 2020 году. В ноябре 2022 года он сообщил о получении американской визы. Как заявлял артист, в настоящее время он находится в США.
Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября 2022 года. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. Погибли четыре человека. За соучастие в подготовке теракта были задержаны восемь человек — пять граждан России, трое граждан Украины и Армении.