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20:10, 18 мая 2023Силовые структуры

Украинскую телеведущую заочно арестовали за фейки о ВС России

В Москве суд заочно арестовал украинскую телеведущую Ефросинину за фейки об армии России

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Басманный суд Москвы заочно арестовал ведущую украинского телеканала и блогершу Марию Ефросинину по делу о распространении фейков о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ефросинину заподозрили в преступлении по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти») Уголовного кодекса РФ. Поводом стали ее публикации в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Телеведущей избрали меру пресечения в виде заочного ареста на два месяца с момента задержания или экстрадиции в Россию.

Ранее Росфинмониторинг включил Ефросинину в список террористов и экстремистов, а МВД России объявило ее в международный розыск.

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Илона Палей
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