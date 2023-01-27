Украинскую телеведущую внесли в реестр экстремистов в России

Росфинмониторинг включил украинскую телеведущую Марию Ефросинину в реестр экстремистов

Росфинмониторинг внес украинскую телеведущую и блогершу Марию Ефросинину в реестр террористов и экстремистов. Об этом свидетельствует информация на сайте ведомства.

«Ефросинина Мария Александровна, 25.05.1979 года рождения, город Керчь Крымской области Украинской ССР», — указаны данные о ней в перечне. Причина внесения в реестр неизвестна.

Согласно базе данных на сайте МВД, на Ефросинину в России заведено уголовное дело. Она объявлена в розыск, однако не указано, по какой статье.

Основанием для включения организации или физлица в перечень террористов и экстремистов является наличие сведений об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Передавать такую информацию Росфинмониторингу могут МВД, ФСБ, Генпрокуратура, Следственный комитет и Минюст.

Свою карьеру на украинском телевидении Ефросинина начала в 1998 году на Первом национальном телеканале (УТ-1). Также она работала на Новом канале, ICTV и Интер. В 2005 году Ефросинина была ведущей 50-го, юбилейного конкурса «Евровидение». Также она ведет канал на YouTube, на который подписано 618 тысяч человек.

В ноябре 2022 года сообщалось, что Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина. 29 августа в отношении него возбудили уголовное дело — журналиста обвинили по статье о финансировании экстремистской деятельности.