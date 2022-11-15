Сооснователя «Диссернета» внесли в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес сооснователя «Диссернета» Заякина в перечень экстремистов

Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов сооснователя «Диссернета» и журналиста «Новой газеты» Андрея Заякина. Это следует из данных, опубликованных на сайте ведомства.

В перечне теперь указан Андрей Заякин, родившийся 23 февраля 1981 года в Якутске.

29 августа против Заякина возбудили уголовное дело — его обвинили по статье о финансировании экстремистской деятельности. Ему, по данным издания «Новая газета. Европа», вменяли перевод тысячи рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Басманный суд Москвы запретил журналисту выходить за пределы жилого помещения без письменного разрешения следователя с 8 часов вечера до 8 часов утра, также общаться с кем-то, за исключением близких родственников, без письменного разрешения следователя. Помимо этого, суд постановил лишить Заякина возможности отправлять и получать почту, а также использовать интернет. 29 октября МВД объявило Заякина в федеральный розыск по уголовной статье.

«Диссернет» — сообщество, в которое входят ученые из России и других стран, а также журналисты и волонтеры, занимающиеся общественной экспертизой кандидатских и докторских диссертаций. Сообщество позиционирует себя как борца с плагиатом в научной среде.