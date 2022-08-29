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Против сооснователя «Диссернета» возбудили уголовное дело

Сооснователя «Диссернета» Заикина задержали, ему вменяют перевод 1000 рублей ФБК
Андрей Заякин

Андрей Заякин. Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Против сооснователя «Диссернета» и автора «Новой газеты» Андрея Заикина возбудили уголовное дело. Об этом в Telegram-канале сообщила «Новая газета. Европа».

Издание уточнило, что журналиста задержали, в его доме также провели обыск. Уточняется, что Заикина обвиняют по статье о финансировании экстремисткой деятельности, ему вменяют перевод 1000 рублей Фонду борьбы с коррупцией (ФБК, включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Журналиста задержали в воскресенье, 28 августа. На ночь его оставили в изоляторе временного содержания на Покровке. Другие обстоятельства дела в настоящий момент уточняются, по вменяемой статье Заикину грозит до восьми лет колонии.

Заседание по избранию сооснователю «Диссернета» меры пресечения пройдет в понедельник, 29 августа, в Басманном районном суде Москвы.

«Диссернет» — сообщество, в которое входят ученые из России и других стран, а также журналисты и волонтеры, занимающиеся общественной экспертизой кандидатских и докторских диссертаций. Сообщество позиционирует себя как борца с плагиатом в научной среде.

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Анастасия Шейкина
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