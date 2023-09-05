Актер Панин впервые прокомментировал свое задержание в Эстонии

Актер Алексей Панин впервые прокомментировал свое задержание в Эстонии

Российский актер Алексей Панин попал в вытрезвитель из публичного дома. Об этом он сообщил Telegram-каналу Baza.

Артист впервые подтвердил свое задержание в Таллине, отметив, что приехал в увеселительное заведение, чтобы купить выпить. По словам Панина, там он «точно не дебоширил». «Получился бытовой конфликт. Вызвали полицию, и меня решили изолировать в так называемый местный вытрезвитель», — прокомментировал Панин. Он также добавил, что он не нарушал местное законодательство.

Ранее в СМИ сообщалось, что Алексея Панина задержали в Эстонии за попытку взлома чужих домов и пьяный дебош. Ночью артист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пытался проникнуть в дома жителей Таллина, перепутав их со своим отелем, а также бил посуду на улице, тем самым разбудив местных жителей. Очевидцы вызвали полицию, которая увезла Панина сначала в участок, а потом — в вытрезвитель.