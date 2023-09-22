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14:57, 22 сентября 2023Культура

Уехавшие из России актеры вернутся на отечественные экраны

Уехавших из страны актеров Бурковского и Шмыкову покажут на российских экранах
Андрей Бурковский

Андрей Бурковский. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Globallookpress.com

Покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине (СВО) актеров покажут в отечественных проектах. Об этом сообщает «Царьград».

Звезда сериалов «Даешь молодежь!» и «Медиатор» Андрей Бурковский в 2022 году переехал вместе с супругой и детьми в США. Причем поклонники актера узнали о том, что он покинул Россию, по фотографиям в его блоге из разных городов Америки. Несмотря на это, по данным издания, в сети появился анонс фильма «Летучий корабль», главную роль в котором играет Бурковский.

Коллега артиста, российская актриса и звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова тоже уехала из страны, а также публично осудила СВО. При этом отмечается, что сейчас артистка задействована в отечественном многосерийном проекте.

В сентябре президент России Владимир Путин назвал количество артистов, которые уехали из страны.

Ранее также глава ФПБК Виталий Бородин заявил о том, что российская актриса и звезда сериала «Ольга» Яна Троянова спилась после переезда из России.

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    Анастасия Астахова
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