Уехавшие из России актеры вернутся на отечественные экраны

Уехавших из страны актеров Бурковского и Шмыкову покажут на российских экранах

Покинувших Россию после начала специальной военной операции на Украине (СВО) актеров покажут в отечественных проектах. Об этом сообщает «Царьград».

Звезда сериалов «Даешь молодежь!» и «Медиатор» Андрей Бурковский в 2022 году переехал вместе с супругой и детьми в США. Причем поклонники актера узнали о том, что он покинул Россию, по фотографиям в его блоге из разных городов Америки. Несмотря на это, по данным издания, в сети появился анонс фильма «Летучий корабль», главную роль в котором играет Бурковский.

Коллега артиста, российская актриса и звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова тоже уехала из страны, а также публично осудила СВО. При этом отмечается, что сейчас артистка задействована в отечественном многосерийном проекте.

В сентябре президент России Владимир Путин назвал количество артистов, которые уехали из страны.

Ранее также глава ФПБК Виталий Бородин заявил о том, что российская актриса и звезда сериала «Ольга» Яна Троянова спилась после переезда из России.