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13:04, 23 июня 2026Мир

Лавров выругался во время круглого стола

Лавров выругался во время посольского круглого стола, отвлекшись на разговор
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выругался во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД, отвлекшись на разговор с собеседником. Трансляция его выступления велась в аккаунте МИД России в соцсети Х.

На кадрах глава российского внешнеполитического ведомства общается с собеседником, сидящим по правую руку от него, в то время как ведущий ищет среди журналистов желающих задать вопрос. Обращаясь к собеседнику, Лавров произносит фразу «догадались, уже неплохо». Затем ведущий вызывает к микрофону журналиста из Йемена.

«Нет, (...), к херам собачьим, все уже», — ответил глава МИД своему собеседнику, после чего он вернулся к общению со СМИ.

В 2016 году Лавров обругал журналиста. Глава российской дипломатии спросил у снимавшего его представителя прессы: What do you want? («Чего вы хотите»). Затем он отвернулся и, уходя, сказал по-русски: «Дебилы...»

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