Лавров выругался во время круглого стола

Лавров выругался во время посольского круглого стола, отвлекшись на разговор

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выругался во время 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД, отвлекшись на разговор с собеседником. Трансляция его выступления велась в аккаунте МИД России в соцсети Х.

На кадрах глава российского внешнеполитического ведомства общается с собеседником, сидящим по правую руку от него, в то время как ведущий ищет среди журналистов желающих задать вопрос. Обращаясь к собеседнику, Лавров произносит фразу «догадались, уже неплохо». Затем ведущий вызывает к микрофону журналиста из Йемена.

«Нет, (...), к херам собачьим, все уже», — ответил глава МИД своему собеседнику, после чего он вернулся к общению со СМИ.

В 2016 году Лавров обругал журналиста. Глава российской дипломатии спросил у снимавшего его представителя прессы: What do you want? («Чего вы хотите»). Затем он отвернулся и, уходя, сказал по-русски: «Дебилы...»