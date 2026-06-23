Лавров объяснил атаки ВСУ на мирных жителей

Лавров: ВСУ атакуют мирных жителей, чтобы посеять панику

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирных жителей, чтобы попытаться посеять панику. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«И Старобельск, и то, что произошло с автобусом, перевозившим белорусских детей-спортсменов, и атаки на госпиталь, на колледжи, где готовили учителей для младших классов. Это все делается сознательно. Как я уже сказал, хотят посеять панику», — рассказал дипломат.

Он добавил, что у Киева не получалось и не получится добиться желаемого результата.

Ранее Лавров выразил поддержку послу Белоруссии в Москве Юрию Селиверстову в связи с ударом ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.