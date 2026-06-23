Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:01, 23 июня 2026Бывший СССР

Лавров объяснил атаки ВСУ на мирных жителей

Лавров: ВСУ атакуют мирных жителей, чтобы посеять панику
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атакуют мирных жителей, чтобы попытаться посеять панику. Об этом рассказал глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«И Старобельск, и то, что произошло с автобусом, перевозившим белорусских детей-спортсменов, и атаки на госпиталь, на колледжи, где готовили учителей для младших классов. Это все делается сознательно. Как я уже сказал, хотят посеять панику», — рассказал дипломат.

Он добавил, что у Киева не получалось и не получится добиться желаемого результата.

Ранее Лавров выразил поддержку послу Белоруссии в Москве Юрию Селиверстову в связи с ударом ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров высказался о требовании капитуляции от России

    В МИД России ответили на угрозы Германии

    Российский генерал-лейтенант призвал сменить стратегию боевых действий

    Цены на нефть продолжили падение на фоне возобновления трафика через Ормуз

    Лавров выругался во время круглого стола

    Лавров сделал заявление о роли саммита на Аляске в довооружении Киева

    Лавров объяснил атаки ВСУ на мирных жителей

    В Подмосковье снова объявили ракетную опасность

    Россия разбомбила старый советский объект с подземными бункерами. Там британцы тренировали бойцов ВСУ

    Обычная привычка перед сном оказалась связана с болезнью Альцгеймера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok