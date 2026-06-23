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12:03, 23 июня 2026Бывший СССР

Лавров обратился к послу Белоруссии после удара ВСУ по автобусу с детьми

Лавров выразил поддержку Белоруссии после удара ВСУ по автобусу с детьми
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Глава МИД России Сергей Лавров выразил поддержку послу Белоруссии в Москве Юрию Селиверстову после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу с детьми в Брянской области. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я хотел бы выразить слова поддержки присутствующему здесь послу Республики Беларусь и в его лице белорусскому народу в связи с террористическим актом, который совершили Вооруженные силы Украины в Брянской области», — сказал он в ходе 12-го посольского круглого стола в Дипломатической академии МИД.

ВСУ атаковали автобус с детьми в Брянской области 17 июня. В нем из Гомеля на отдых в Геленджик ехала детская футбольная команда. Жертвой атаки стала одна женщина, еще восемь человек, включая шестерых детей, пострадали.

Впоследствии в Следственном комитете (СК) России заявили, что причастные к атаке лица установлены. Исполнителями теракта назвали трех украинских военных. Кроме того, ответственность за атаку несут командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко.

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