Установлены причастные к атаке на автобус с детьми в Брянской области

СК: К атаке ВСУ на автобус в Брянской области причастны командующий Бровди и Иващенко

Следствие установило причастных к террористической атаке на пассажирский автобус, в котором находились дети из Белоруссии, совершенной 17 июня в Брянской области. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

За удар по автобусу несут ответственность командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди и начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, которые обеспечили целенаведение и отдали незаконный приказ об атаке гражданского транспорта на российской территории.



Непосредственными исполнителями теракта стали военнослужащий подразделения беспилотных систем «Химера» 105 пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Дмитрий Ткаченко, военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7 пограничного отряда ГПСУ Игорь Жуков и военнослужащий 73 морского центра специальных операций ВСУ Владислав Наум.



В отношении них вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых в совершении теракта. Их объявят в международный розыск.

17 июня автобус следовал из Республики Беларусь по маршруту «Гомель-Геленджик». В результате удара БПЛА восемь пассажиров пострадали, их числе шесть детей. Один человек не выжил.