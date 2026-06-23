Авиация ВС России разбомбила остров Первомайский с британским спецназом

Вооруженные силы (ВС) России в рамках специальной военной операции (СВО) продолжают наносить удары по военной и критической инфраструктуре Украины, используемой в интересах украинских военных, а также ликвидировать пункты управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и личную силу противника. Подробнее об этом — в материале «Ленты.ру».

ВС России разбомбили старый советский объект с подземными бункерами

По информации координатора подполья Сергея Лебедева, за минувшие сутки под ударом оказались объекты в Сумской, Черниговской, Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской и Николаевской областях.

Так, в Харьковской области российские военные ударили по объектам военно-промышленного комплекса, скоплениям живой силы и техники противника в районах Харькова, Казачьей Лопани, Цуповки, Ивановки, Соснового Бора, Белого Колодезя, Васильцовки, Водяного и Колодезного.

В Николаевской области российская авиация нанесла бомбовый удар по острову Первомайский, где, по имеющейся информации, под руководством британских специалистов готовят диверсантов для операций на море.

На первый взгляд речь идет о небольшом острове между Очаковом и Кинбурнской косой. Однако еще со времен СССР это был серьезный военный объект, созданный искусственно и обладающий весьма необычной инфраструктурой Сергей Лебедев координатор подполья

В советские годы расположенные на острове подземные сооружения и бункеры, часть которых связана с морскими коммуникациями, использовали для обеспечения действий флота. После начала СВО Первомайский неоднократно упоминался в сообщениях, связанных с подготовкой украинских морских диверсионных групп, отметил Лебедев. В том числе были сообщения о работе британских специалистов.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Взрывы прогремели в окрестностях Киева

Также взрывы были зафиксированы неподалеку от Киева, где сосредоточены элементы транспортной и складской инфраструктуры.

Характер ударов указывает на точечное воздействие по пригородной зоне, без расширения вглубь городской застройки, с акцентом на периферию логистических и вспомогательных объектов Сергей Лебедев координатор подполья

В Запорожье удары были нанесены авиабомбами по автозаправочной станции и стоянке грузовиков. В результате в городе начался мощный пожар. По словам Лебедева, автомобильное депо используется как элемент городской и тыловой логистики, включая хранение и обслуживание транспорта, задействованного в снабжении прифронтовых районов.

Под ударом оказался и город Павловград Днепропетровской области.

Павлоград, напомним, важнейший для противника транспортный узел. От него идут автомобильные дороги в сторону Краматорско-Славянской агломерации Евгений Поддубный военкор

Российские военные продолжили ликвидацию солдат ВСУ

ВС России ударами фугасных авиабомб (ФАБ) практически уничтожили группировку ВСУ в Гавриловке Днепропетровской области. В результате основные рубежи обороны на этом участке фронта оказались оголенными.

В Сумской области расчеты «Молний-2» группировки «Север» уничтожили формирующийся укрепленный пункт противника. Также в Сумской области экипажи Воздушно-космических сил (ВКС) РФ, расчеты ТОС-1А и ударных БПЛА нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Краснополья, Суходола, Кияницы, Хотени, Груновки, Белополья и Уланово.

Фугасная авиабомба Фото: МЧС РФ / РИА Новости

ВС России уничтожили украинские пункты управления БПЛА

Российские военные продолжают выявлять и ликвидировать пункты управления БПЛА противника. За минувшие сутки артиллеристы 6-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск уничтожили два пункта управления беспилотниками ВСУ в районе Константиновки. Также артиллеристы Южной группировки ликвидировали пункт временной дислокации и склад боеприпасов ВСУ, оборудованный в одном из домов частного сектора.

В результате прямого попадания в здании произошел пожар, который привел к детонации хранившихся там снарядов и мин Минобороны России

Еще один пункт управления БПЛА и машины ВСУ были уничтожены российскими военными в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Для поражения целей использовали российские дроны «Молния».

В Донецкой Народной Республике экипажи ВКС России нанесли удары авиабомбами ФАБ-500 по пункту управления беспилотниками и пункту временной дислокации военных в районах населенных пунктов Анновка и Доброполье.

Кроме того, дроноводы группировки «Центр» поразили станции связи и дроны ВСУ на Добропольском и Днепропетровском направлениях.