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13:30, 22 июня 2026Бывший СССР

ВС России нанесли удар по важнейшему транспортному узлу ВСУ

Военкор Поддубный: ВС РФ нанесли удар по целям в Павлограде
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по целям в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный в Telegram.

«Павлоград, напомним, важнейший для противника транспортный узел. От него идут автомобильные дороги в сторону Краматорско-Славянской агломерации», — написал он.

По словам Поддубного, в городе располагается несколько стратегических объектов: павлоградский химический завод и павлоградский механический завод.

Ранее военный блогер Владислав Угольный в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что подразделения группировки войск «Восток» будут двигаться к Синельникову Днепропетровской области для поддержки группировки войск «Центр» с наступлением на Павлоград и последующим движением к Днепропетровску.

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