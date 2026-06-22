ВС России нанесли удар по важнейшему транспортному узлу ВСУ

Военкор Поддубный: ВС РФ нанесли удар по целям в Павлограде

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удар по целям в Павлограде Днепропетровской области. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный в Telegram.

«Павлоград, напомним, важнейший для противника транспортный узел. От него идут автомобильные дороги в сторону Краматорско-Славянской агломерации», — написал он.

По словам Поддубного, в городе располагается несколько стратегических объектов: павлоградский химический завод и павлоградский механический завод.

Ранее военный блогер Владислав Угольный в разговоре с «Лентой.ру» рассказал, что подразделения группировки войск «Восток» будут двигаться к Синельникову Днепропетровской области для поддержки группировки войск «Центр» с наступлением на Павлоград и последующим движением к Днепропетровску.