Военблогер Угольный объяснил продвижение ВС РФ на самых успешных участках фронта

Подразделения Российской армии развивают наступление сразу на нескольких участках фронта, наиболее значительные изменения происходят близ Запорожья, Славянска и Краматорска. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный блогер Владислав Угольный.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко писал, что в Орехове Запорожской области вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут значительно «сократиться клещи» после взятия Терноватого. В свою очередь, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что украинские силы попали в огневой мешок в Красном Лимане близ Славянска. Что происходит на самых перспективных направлениях наступления российских войск, с какими проблемами столкнулась украинская армия, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Движение к Запорожью, охват Орехова и российские успехи на самом перспективном направлении

На данный момент наиболее перспективным направлением является запорожское, которое состоит из полосы группы российских войск «Днепр» и полосы группы войск «Восток» Владислав Угольный военный блогер

Группировка войск «Днепр», как отмечает военный блогер, продвигается западнее Орехова в районе населенного пункта Степногорск в направлении одной из ключевых линий обороны ВСУ по реке Конка. Помимо этого, подразделения этой группировки наступают и на северо-восток в сторону Камышевахи, что отрежет участок трассы Орехов — Запорожье.

Подразделения группировки войск «Восток» в конце предыдущего года взяли под контроль город Гуляйполе в направлении реки Верхняя Терса, чтобы, как считает Угольный, отрезать Орехов от второй и последней трассы. Бои идут за высоты между реками Гайчур и Верхняя Терса, где российские войска успешно взяли под контроль Терноватое.

С чем связаны проблемы украинских войск на запорожском направлении?

Проблемы украинских войск связаны, указывает собеседник «Ленты.ру», в первую очередь, с количеством и качеством пехоты — у ВСУ нет сил, чтобы удерживать полосу обороны.

Стабильной обороны на этом [запорожском] направлении нет. В первую очередь из-за нехватки линейных бригад, которые заняли бы полосу обороны Владислав Угольный военный блогер

Украинские силы на запорожском участке фронта военблогер описывает как «сборную солянку», так как они состоят в основном из подразделений территориальной обороны, которые испытывают нехватку офицерского состава, огневых средств и боевого опыта. Это, в том числе, и привело к потере штабов в Гуляйполе с оставленными в них картами и ноутбуками, обращает внимание эксперт.

FPV дрон-камикадзе в руках разведчика Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВС РФ Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинское командование, пытаясь «залатать» пробелы в обороне, использует штурмовые подразделения, которые должны участвовать в наступательных действиях и не предназначены для обороны, отчего несут большие потери во встречных боях.

Дальнейшее развитие наступления «Днепра», как указывает Угольный, продолжится в северном направлении в сторону Запорожья, в то время как подразделения «Востока», вероятно, будут двигаться к Синельникову Днепропетровской области для поддержки группировки войск «Центр» с наступлением на Павлоград и последующим движением к Днепропетровску (украинское название — Днепр).

Днепропетровск — наиболее легко досягаемый, крупный, жизненно важный населенный пункт у противника Владислав Угольный военный блогер

Работа казачьего расчета «Дон» 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» артиллерийского подразделения группировки войск «Днепр» Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Славянск и Краматорск. Взятие Северска и дальнейшее продвижение российских сил на запад

Основные силы украинской армии, как рассказал военблогер, сконцентрированы и заняты боями у Красноармейска и Константиновки, что вкупе с вынужденной переброской подразделений позволило российским войскам отбить Северск у 11-го армейского корпуса ВСУ.

Третья общевойсковая армия развивает свое наступление на Рай-Александровку, отмечает Угольный, с тем, чтобы выйти на рубеж канала Северский Донец — Донбасс по всему его протяжению.

[Канал «Северский Донец-Донбасс»] — это высоты, это большой водораздел, и, соответственно, там будут удобные позиции для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию Владислав Угольный военный блогер

Военнослужащий мотострелкового полка Вооруженных сил России Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские войска на данном направлении имеют недостаточно сил для сдерживания российских подразделений, а многие бригады в подчинении 11-го армейского корпуса, как отметил собеседник «Ленты.ру», долгое время находятся на позициях без ротаций.

Активные боевые действия идут и в районе Красного Лимана к северо-востоку от Славянска, где, как рассказал Угольный, Российская армия наступает на Святогорск с целью отрезать трассу, ведущую к Изюму.

Еще летом были видео про то, как российские FPV-дроны летают и поражают [противника]. В целом эта трасса, [ведущая к Изюму], будет еще более опасной в ближайшем будущем Владислав Угольный военный блогер

Помимо этого, российские подразделения после взятия самого Красного Лимана могут попытаться форсировать Северский Донец — Донбасс для наступления на Райгородок и выхода к Славянску с северо-востока.

