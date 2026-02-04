Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:48, 4 февраля 2026Бывший СССРЭксклюзив

«Россия пойдет на Днепропетровск». Военблогер назвал самые перспективные направления для наступления Российской армии

Военблогер Угольный объяснил продвижение ВС РФ на самых успешных участках фронта
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Подразделения Российской армии развивают наступление сразу на нескольких участках фронта, наиболее значительные изменения происходят близ Запорожья, Славянска и Краматорска. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный блогер Владислав Угольный.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко писал, что в Орехове Запорожской области вокруг Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут значительно «сократиться клещи» после взятия Терноватого. В свою очередь, советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский заявлял, что украинские силы попали в огневой мешок в Красном Лимане близ Славянска. Что происходит на самых перспективных направлениях наступления российских войск, с какими проблемами столкнулась украинская армия, — в материале «Ленты.ру».

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Движение к Запорожью, охват Орехова и российские успехи на самом перспективном направлении

На данный момент наиболее перспективным направлением является запорожское, которое состоит из полосы группы российских войск «Днепр» и полосы группы войск «Восток»

Владислав Угольныйвоенный блогер

Группировка войск «Днепр», как отмечает военный блогер, продвигается западнее Орехова в районе населенного пункта Степногорск в направлении одной из ключевых линий обороны ВСУ по реке Конка. Помимо этого, подразделения этой группировки наступают и на северо-восток в сторону Камышевахи, что отрежет участок трассы Орехов — Запорожье.

Изображение: Telegram-канал «АРХАНГЕЛ СПЕЦНАЗА»

Подразделения группировки войск «Восток» в конце предыдущего года взяли под контроль город Гуляйполе в направлении реки Верхняя Терса, чтобы, как считает Угольный, отрезать Орехов от второй и последней трассы. Бои идут за высоты между реками Гайчур и Верхняя Терса, где российские войска успешно взяли под контроль Терноватое.

С чем связаны проблемы украинских войск на запорожском направлении?

Проблемы украинских войск связаны, указывает собеседник «Ленты.ру», в первую очередь, с количеством и качеством пехоты — у ВСУ нет сил, чтобы удерживать полосу обороны.

Стабильной обороны на этом [запорожском] направлении нет. В первую очередь из-за нехватки линейных бригад, которые заняли бы полосу обороны

Владислав Угольныйвоенный блогер

Украинские силы на запорожском участке фронта военблогер описывает как «сборную солянку», так как они состоят в основном из подразделений территориальной обороны, которые испытывают нехватку офицерского состава, огневых средств и боевого опыта. Это, в том числе, и привело к потере штабов в Гуляйполе с оставленными в них картами и ноутбуками, обращает внимание эксперт.

FPV дрон-камикадзе в руках разведчика Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВС РФ

FPV дрон-камикадзе в руках разведчика Новороссийского десантно-штурмового горного соединения ВС РФ

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Украинское командование, пытаясь «залатать» пробелы в обороне, использует штурмовые подразделения, которые должны участвовать в наступательных действиях и не предназначены для обороны, отчего несут большие потери во встречных боях.

Дальнейшее развитие наступления «Днепра», как указывает Угольный, продолжится в северном направлении в сторону Запорожья, в то время как подразделения «Востока», вероятно, будут двигаться к Синельникову Днепропетровской области для поддержки группировки войск «Центр» с наступлением на Павлоград и последующим движением к Днепропетровску (украинское название — Днепр).

Днепропетровск — наиболее легко досягаемый, крупный, жизненно важный населенный пункт у противника

Владислав Угольныйвоенный блогер
Работа казачьего расчета «Дон» 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» артиллерийского подразделения группировки войск «Днепр»

Работа казачьего расчета «Дон» 152-миллиметровой пушки «Гиацинт-Б» артиллерийского подразделения группировки войск «Днепр»

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

Славянск и Краматорск. Взятие Северска и дальнейшее продвижение российских сил на запад

Основные силы украинской армии, как рассказал военблогер, сконцентрированы и заняты боями у Красноармейска и Константиновки, что вкупе с вынужденной переброской подразделений позволило российским войскам отбить Северск у 11-го армейского корпуса ВСУ.

Третья общевойсковая армия развивает свое наступление на Рай-Александровку, отмечает Угольный, с тем, чтобы выйти на рубеж канала Северский Донец — Донбасс по всему его протяжению.

[Канал «Северский Донец-Донбасс»] — это высоты, это большой водораздел, и, соответственно, там будут удобные позиции для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию

Владислав Угольныйвоенный блогер
Военнослужащий мотострелкового полка Вооруженных сил России

Военнослужащий мотострелкового полка Вооруженных сил России

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Украинские войска на данном направлении имеют недостаточно сил для сдерживания российских подразделений, а многие бригады в подчинении 11-го армейского корпуса, как отметил собеседник «Ленты.ру», долгое время находятся на позициях без ротаций.

Материалы по теме:
«Защиты от них пока не существует» Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
«Защиты от них пока не существует»Россия резко увеличила дальность ударов авиабомбами. Почему у ВСУ не осталось безопасного тыла?
11 ноября 2025
«Оборона ВСУ начала рушиться» Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
«Оборона ВСУ начала рушиться»Россия и Украина перешли к решающим боям в зоне СВО. Как изменится ситуация на фронте в 2025 году?
28 декабря 2024
«Война изменится до неузнаваемости» Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
«Война изменится до неузнаваемости»Полковник Генштаба Андрей Демуренко — об уроках СВО, переменах в армии и оружии будущего
12 января 2026

Активные боевые действия идут и в районе Красного Лимана к северо-востоку от Славянска, где, как рассказал Угольный, Российская армия наступает на Святогорск с целью отрезать трассу, ведущую к Изюму.

Еще летом были видео про то, как российские FPV-дроны летают и поражают [противника]. В целом эта трасса, [ведущая к Изюму], будет еще более опасной в ближайшем будущем

Владислав Угольныйвоенный блогер

Помимо этого, российские подразделения после взятия самого Красного Лимана могут попытаться форсировать Северский Донец — Донбасс для наступления на Райгородок и выхода к Славянску с северо-востока.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Россия пойдет на Днепропетровск». Военблогер назвал самые перспективные направления для наступления Российской армии

    Экономика России погружается в рецессию. Брат Белоусова дал неутешительный прогноз

    России угрожает «болезнь X». Что о ней известно

    Поджог ученицей одноклассников выявил в школе Красноярска нарушения безопасности

    Пугачеву заподозрили в сотрудничестве с Эпштейном

    Си Цзиньпин захотел разработать грандиозный план сотрудничества с Москвой

    Раскрыты подробности удара американского F-35C по иранскому Shahed-139

    Военблогер раскрыл положение боев в Купянске

    Стали известны новые детали трехсторонних переговоров в ОАЭ

    В России изменятся правила регистрации квадроциклов и снегоходов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok