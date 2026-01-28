Реклама

В ДНР заявили о создании огневого мешка для ВСУ в одном населенном пункте

Кимаковский: ВСУ оказались в огневом мешке в Красном Лимане
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попали в огневой мешок в Красном Лимане. Об этом рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Сейчас можно сказать, что гарнизон противника в Красном Лимане оказался в огневом мешке», — рассказал чиновник.

По его словам, украинские потери на данном направлении выросли кратным образом за последнее время.

Ранее Telegram-канал «Иди и смотри» сообщил, что Российские войска закрепились в Красном Лимане и начали бои за Северском, продвигаясь на славянском направлении. Кроме того, отмечается, что в случае успеха российские войска смогут наступать непосредственно на Славянск.

