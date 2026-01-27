Реклама

Российские войска продвинулись в направлении Славянска

Российские войска закрепились в Красном Лимане и начали бои за Северском
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Российские войска закрепились в Красном Лимане и начали бои за Северском, продвигаясь на славянском направлении. Об этом сообщил Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские штурмовики закрепились на северо-восточных окраинах Красного Лимана», — рассказал источник канала.

По его словам, в Красном Лимане идут ожесточенные бои. Кроме того, отмечается, что в случае успеха российские войска смогут наступать непосредственно на сам Славянск.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских войск близ Славянска в Донецкой народной республике (ДНР). Как рассказали в Минобороны, кроме позиций ВСУ под Славянском под удар попали украинские объекты в районах Краматорска, Константиновки и Дружковки.

