Россия ударила по главному укрепрайону ВСУ в Донбассе

ВС РФ нанесли удар по позициям ВСУ близ Славянска, главного укрепрайона в ДНР

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских войск близ Славянска в Донецкой народной республике, который считается главным укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Это следует из сообщения Министерства обороны.

Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, удар был нанесен бойцами группировки войск «Юг». Кроме позиций ВСУ под Славянском под удар попали украинские объекты в районах Краматорска, Константиновки и Дружковки.

Суммарно на этом направлении ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть артиллерийских орудий и девятнадцать автомобилей.

Ранее сообщалось об уличных боях в стратегически важном городе Донбасса — Красном Лимане. Населенный пункт считается воротами, из которых открывается путь на Славянск.