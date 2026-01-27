Россия ударила по главному укрепрайону ВСУ в Донбассе

Вооруженные силы России нанесли удар по позициям украинских войск близ Славянска в Донецкой народной республике, который считается главным укрепрайоном Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Это следует из сообщения Министерства обороны.
Как рассказали журналистам в оборонном ведомстве, удар был нанесен бойцами группировки войск «Юг». Кроме позиций ВСУ под Славянском под удар попали украинские объекты в районах Краматорска, Константиновки и Дружковки.
Суммарно на этом направлении ВСУ потеряли до 120 военнослужащих, шесть артиллерийских орудий и девятнадцать автомобилей.
Ранее сообщалось об уличных боях в стратегически важном городе Донбасса — Красном Лимане. Населенный пункт считается воротами, из которых открывается путь на Славянск.