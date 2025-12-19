Путин: Путь к главному укрепрайону ВСУ в Славянске открывается с севера и юга

В результате успешных боевых действий российским войскам открывается путь одновременно с севера и юга к Славянску, главному укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донбассе. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Северск — важный населенный пункт. Отсюда открываются возможности для движения к одному из основных укрепрайонов ВСУ в части этой агломерации, Славянску», — заявил российский лидер.

Он добавил, что с юга путь к Славянску открывается из Красного Лимана. Президент выразил уверенность, что скоро город перейдет под полный контроль российских войск.

В ходе прямой линии Путин также заявил, что Армия России взяла под контроль 50 процентов Димитрова (украинское название — Мирноград). Он добавил, что у него нет сомнений в скором переходе населенного пункта под полный контроль России.