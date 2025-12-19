Путин: Армия России взяла под контроль 50 процентов Димитрова в ДНР

Армия России взяла под контроль 50 процентов Димитрова (украинское название — Мирноград) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Более 50 процентов города под нашим контролем. У меня нет сомнений, что ребята доберут и этот населенный пункт», — сказал глава государства. Путин уточнил, что Димитров находится под полным окружением Вооруженных сил (ВС) России.

Отдельно президент России отметил, что Российская армия взяла под контроль половину населенного пункта Красный Лиман и 50 процентов Константиновки в ДНР. Путин добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не добиваются успеха на этих участках фронта.

В ходе пресс-конференции Владимир Путин также заявил, что Красный Лиман и Константиновка будут взяты в ближайшее время армией России. По его словам, это позволит начать движение к подконтрольному Киеву Славянску.