Бывший СССР
12:29, 19 декабря 2025Бывший СССР

Путин предсказал скорое взятие двух городов

Путин: Красный Лиман и Константиновка будут взяты в ближайшее время
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Alexander Nemenov / Pool via Reuters

Красный Лиман и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) будут взяты в ближайшее время Вооруженными силами (ВС) России. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«[Российские войска] входят в город Константиновка, бои идут уже и там. У меня нет сомнений, что наши ребята доберут и этот населенный пункт», — предположил российский лидер.

По словам Путина, под контролем ВС России в настоящий момент находится более 50 процентов Красного Лимана, а сам город будет взят в ближайшее время. Президент России отметил, что взятие населенного пункта позволит начать движение к подконтрольному Киеву Славянску в ДНР.

Ранее Путин заявил об окружении группировки ВСУ под Купянском. По его оценке, шансов на выход у украинских частей практически нет.

