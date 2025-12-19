Реклама

12:26, 19 декабря 2025

Путин заявил об окружении ВСУ под Купянском

Путин: Под Купянском в окружении находятся 3,5 тысячи военных ВСУ
Алевтина Запольская
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Stringer / Reuters

Под Купянском в окружении находятся порядка 3,5 тысячи военных Вооруженных сил Украины (ВСУ), и шансов выйти у них практически нет. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Группировка, окруженная в этом месте, значительная — это 15 батальонов, я уже об этом говорил, 3,5 тысячи личного состава. Тоже не получили команды на сложение оружия. Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил», — отметил глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что в скором времени Красный Лиман и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) будут взяты в скором времени Вооруженными силами (ВС) России.

Ранее Путин заявил, что Россия пока не видит готовности Украины к миру. В частности, он напомнил, что украинский конфликт начался с государственного переворота на Украине в 2014 году.

