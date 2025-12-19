Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:19, 19 декабря 2025Бывший СССР

Путин высказался о степени готовности Украины к миру

Путин: Россия не видит готовности Украины к миру
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПрямая линия с Владимиром Путиным

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Россия пока не видит готовности Украины к миру. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Пока мы действительно не видим такой готовности», — заявил российский лидер.

Он напомнил, что украинский конфликт начался с государственного переворота на Украине в 2014 году. «Все началось с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем», — подчеркнул президент России.

19 декабря началась прямая линия с Путиным. Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась ровно год назад, 19 декабря 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Что стоять на пороге — заходи в дом!» Путин пошутил о Зеленском после фото со стелой Купянска и порассуждал о его талантах

    На «эффекте Долиной» поставили крест

    Раскрыты будущие угрозы для человечества

    Банк России понадеялся на продолжение снижения инфляции

    Москвичам пообещали Новый год как в кино

    Раскрыта реакция конкурента Сафонова на игру россиянина в стартовом составе ПСЖ

    Путин рассказал о сложной и опасной истории

    Путин отреагировал на снижение ключевой ставки фразой «стараюсь не вмешиваться»

    Путин высказался о страданиях бизнеса от налогов

    В Британии обратили внимание на одну деталь на карте за спиной Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok