Путин: Россия не видит готовности Украины к миру

Россия пока не видит готовности Украины к миру. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы доступна в официальном сообществе во «ВКонтакте».

«Пока мы действительно не видим такой готовности», — заявил российский лидер.

Он напомнил, что украинский конфликт начался с государственного переворота на Украине в 2014 году. «Все началось с обмана по поводу возможного решения всех проблем мирным путем», — подчеркнул президент России.

19 декабря началась прямая линия с Путиным. Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась ровно год назад, 19 декабря 2024 года.