Прямая линия с Путиным началась

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась. Ее трансляция ведется в официальном сообществе во «ВКонтакте».

Как и в 2024 году, формат мероприятия совмещает в себе прямую линию, в ходе которой президент отвечает на вопросы граждан, с большой пресс-конференцией главы государства.

За четыре часа до начала программы число вопросов, направленных президенту, превысило 2,5 миллиона. Самой популярной темой обращений стали проблемы социального обеспечения, рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась ровно год назад, 19 декабря 2024 года, и продлилась 4 часа 27 минут.