Прямая линия Путина длилась почти 4,5 часа

Прямая линия Путина длилась 4 часа 27 минут

В Гостином Дворе в Москве завершилась прямая линия президента России Владимира Путина, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Мероприятие длилось почти 4,5 часа — 4 часа 27 минут. Путин начал прямую линию фразой «когда все спокойно — нам скучно». Такими словами он ответил на вопрос о том, что происходит сейчас в мире и как на фоне этих событий России «удается удержаться на плаву и продолжать свой рост».

Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» велась на федеральных телеканалах «Россия 1», Первом канале и НТВ, которые изначально закладывали на ее проведение в своей эфирной сетке около трех часов. Прямая линия российского президента оказалась продолжительнее прошлогодней: в 2023 году она завершилась за 4 часа 3 минуты.

Количество поступивших Путину вопросов превысило 2 миллиона. Накануне проведения мероприятия, 18 декабря, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке главы государства к прямой линии, назвав ее напряженной. Сам президент оценил поступившие обращения словами «проблем вагон и маленькая тележка».