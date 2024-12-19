Путин: когда у нас все спокойно, нам скучно

Президент России Владимир Путин начал прямую линию фразой «когда все спокойно — нам скучно». Об этом он заявил в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

Главе государства задали вопрос о том, что происходит сейчас в мире и как на фоне этих событий России «удается удержаться на плаву и продолжать свой рост».

«Знаете, когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно — застой, хочется движухи. Как только начинается движуха, все свистит у виска: и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, — так нам страшно. Ужас, ужас, ужас», — ответил Путин.

В четверг, 19 ноября, в Гостином Дворе в Москве проходит прямая линия президента, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией.

Количество поступивших Путину вопросов превысило два миллиона. Накануне, 18 декабря, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о подготовке Путина к прямой линии, назвав ее напряженной. Сам президент оценил поступившие обращения словами «проблем — вагон и маленькая тележка».