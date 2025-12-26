«Штаб брошен вместе с секреткой и ноутбуками». Российские бойцы заняли командный пункт ВСУ в Гуляйполе и заполучили боевое знамя

ВСУ начали расследование после потери командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе

Военнослужащие российской группировки войск «Восток» заняли командный пункт батальона 106 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе Запорожской области. Украинские командиры сбежали оттуда, в спешке оставив используемые операторами FPV-дронов ноутбуки, средства связи, оперативные карты и секретные материалы.

Таким образом бойцы Российской армии смогли заполучить оборудование противника, а также ценную информацию. Кроме того, им достался флаг батальона, который висел в кабинете командира формирования. Боевое знамя — символ чести, славы и воинских традиций. Оно должно быть защищено любой ценой. Его потеря считается чрезвычайным происшествием, влекущим за собой строгие последствия: расследование, суд над виновными командирами и военнослужащими, а также расформирование воинской части.

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

По словам украинского блогера и общественного деятеля Сергея Стерненко, произошедшее стало громким симптомом системного кризиса в ВСУ. «Нельзя оставлять систему в текущем состоянии, иначе завтра противник будет прорываться уже не на тактическую глубину, а на оперативно-тактическую. Проще говоря, будет двигаться на десятки километров в глубь нашей обороны», — указал он, добавив, что ложь и развал системы управления разрушают украинскую армию.

Занятие командного пункта батальона ВСУ назвали уникальным событием

Военный блогер Юрий Подоляка указал, что брошенный «вместе с секреткой, печатями, ноутбуками и телефонами» штаб батальона в условиях нынешнего конфликта является уникальным событием.

«Такого я не припомню. Дело в том, что обычно такие вещи эвакуируются очень быстро, а расположены на удалении минимум 10 км от линии фронта. Что говорит о неразберихе у противника во время нашего быстрого рывка к Гуляйполю. А еще о панике в рядах 102 БрТО», — заметил Подоляка.

Бойцы ВСУ недалеко от города Константиновка Фото: Stringer / Reuters

Он отметил, что стрелковый бой за здание, где располагался командный пункт, шел еще 18 декабря. На данный момент российские войска продвинулись еще дальше в глубь обороны противника.

ВСУ организовали расследование

Представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин сообщил, что после получения сведений о взятии российскими войсками командного пункта в Гуляйполе было организовано расследование.

По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование, которое должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация Владислав Волошин Представитель Сил обороны юга ВСУ

По словам Волошина, в случае, если проверка подтвердит потерю контроля над командным пунктом, будет открыто уголовное дело. Кроме того, добавил он, по результатам расследования будет дана оценка каждого должностного лица, причастного к произошедшим событиям. «Никто и ничего не будет скрывать», — заключил представитель Сил обороны юга ВСУ.

