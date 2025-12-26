Реклама

26 декабря 2025

Командиры бригады ВСУ побросали оборудование и сбежали из своего штаба

Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские бойцы заняли штаб батальона 106 бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Гуляйполе. Об этом сообщил украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

Он разместил видео, снятое военнослужащими российской группировки войск «Восток». На кадрах видно, как бойцы ходят по зданию и изучают оборудование, которое в спешке побросал противник. Среди прочего, им попадаются ноутбуки, используемые операторами FPV-дронов, средства связи, оперативные карты. Кроме того, им достался флаг батальона, который висел в кабинете командира батальона.

«Такое событие — еще один громкий симптом системного кризиса в ВСУ. Нельзя оставлять систему в текущем состоянии, иначе завтра противник будет прорываться уже не на тактическую глубину, а на оперативно-тактическую. Проще говоря, будет двигаться на десятки километров в глубь нашей обороны», — указал Стерненко.

Ранее стало известно, что 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе. Собеседник агентства ТАСС отметил, что командование ВСУ при этом «продолжает плодить нежизнеспособные организмы», которые не оправдывают возложенных на них надежд.

