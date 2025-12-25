ТАСС: 155-я отдельная бригада ВСУ дезертировала почти в полном составе

155-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ) дезертировала почти в полном составе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Собеседник агентства отметил, что командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы», которые не оправдывают возложенных на них надежд.

Ранее украинский военнопленный Александр Самодай, служивший в 155-й бригаде ВСУ, рассказал, что его командиры вели себя бесчеловечно по отношению к подчиненным. Он также назвал президента Украины Владимира Зеленского вором и лживым человеком и призвал солдат ВСУ сдаваться в плен, чтобы выжить. «[В бригаде] много "двухсотых", "трехсотых" (погибших, раненых — прим. «Ленты.ру»). Связи практически нет. Воды, еды нет, боекомплекта тоже нет. Да и воевать никто не хочет», — резюмировал он.

