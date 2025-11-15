Пленный боец ВСУ Самодай: Украинские командиры были бесчеловечны к подчиненным

Украинский военнопленный Александр Самодай, служивший в 155-й отдельной механизированной бригаде, рассказал, что командиры ВСУ вели себя бесчеловечно по отношению к подчиненным. Об этом он заявил в видео, опубликованном Министерством обороны РФ в Telegram-канале.

Пленный боец ВСУ рассказал, что сдался в плен российским военнослужащим группировки войск «Центр» во время взятия Красноармейска. «Артиллерия очень плотно работала по Покровску. Много двухсотых, трехсотых. Связи тоже практически нет. Воды, еды нет, БК (боекомплекта) тоже нет. Да и воевать никто не хочет. И многие хотят сдаться в плен», — описал он происходившие события. Самодай добавил, что командиры относились к сослуживцам ниже по званию как к штрафникам и фактически не считали их за людей.

Решение сдаться в плен он и другие бойцы приняли, когда поняли, что никак не смогут выбраться из окружения. «Ваши ребята пришли к этим хлопцам, к нашим, что в подвале сидели. И те их привели к нашему подъезду, где мы жили. Позвали нас, и мы вышли… Сдались», — поделился воспоминаниями военнопленный. В свою очередь, отношение бойцов ВС РФ он назвал нормальным. Самодай отметил, что им давали еду и сигареты, отдельно подчеркнув, что их не били.

В заключение военнопленный назвал президента Украины Владимира Зеленского вором и лживым человеком и призвал солдат ВСУ сдаваться в плен, чтобы выжить.

Ранее другой украинский пленный, Василий Чижа, выразил готовность указать координаты руководства Киева. Он отметил, что сдался в плен, как только его отправили в район Купянска.