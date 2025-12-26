Реклама

08:39, 26 декабря 2025Бывший СССР

Подоляка прокомментировал потерю командного пункта ВСУ в Гуляйполе

Подоляка: Занятие штаба в Гуляйполе говорит о неразберихе и панике в ВСУ
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Занятие штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) говорит о неразберихе и панике в рядах украинских войск. Об этом написал военный блогер Юрий Подоляка в Telegram-канале.

«Дело в том, что обычно такие вещи эвакуируются очень быстро, а расположены на удалении минимум 10 километрах от линии фронта. Что говорит о неразберихе у противника во время нашего быстрого рывка к Гуляйполю. А еще о панике в рядах 102 бригады территориальной обороны», — написал блогер.

Он отметил, что российские войска продвинулись дальше занятого здания штаба, что косвенно подтверждается и тем, что видео из него было снято в спокойно и будничной обстановке.

Ранее представитель Сил обороны юга украинской армии Владислав Волошин заявил, что в ВСУ проводят расследование после получения сведений о взятии российскими войсками командного пункта в Гуляйполе. По его словам, в случае, если проверка подтвердит потерю контроля над пунктом, правоохранители откроют уголовное дело.

