Бывший СССР
05:25, 26 декабря 2025

В ВСУ отреагировали на потерю командного пункта с ноутбуками и оперативными картами

Волошин: По факту потери командного пункта ВСУ с ноутбуками ведут расследование
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проводят расследование после получения сведений о взятии российскими войсками командного пункта в Гуляйполе. Об этом изданию «Общественное» заявил представитель Сил обороны юга ВСУ Владислав Волошин.

«По данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование», — подчеркнул он.

Как указал Волошин, в случае, если проверка подтвердит потерю контроля над пунктом, правоохранители откроют уголовное дело.

Ранее стало известно, что российские бойцы заняли штаб батальона 106 бригады ВСУ в Гуляйполе. Украинский блогер и общественный деятель Сергей Стерненко разместил видео, снятое российскими военнослужащими. На кадрах бойцы ходят по зданию и изучают оборудование, которое в спешке бросил противник. Им попадаются ноутбуки, средства связи, оперативные карты.

