Бывший СССР
12:52, 30 января 2026Бывший СССР

Российские войска начали окружение важного города в ДНР

ВС России окружают Красный Лиман в ДНР с севера, востока и юга
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российские войска в результате успешных боевых действий начали окружение Красного Лимана в Донецкой народной республике (ДНР), имеющего важное тактическое значение. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают с севера, востока и юга на Красный Лиман», — приводятся в публикации слова собеседника канала.

Отмечается, что город уже находится в полуокружении.

Ранее стало известно, что попавшие в российское окружение у Красного Лимана бойцы Вооруженных сил Украины начали сдаваться в плен. По словам военного эксперта Андрея Марочко, на южных и северных окраинах города российские войска завязали ожесточенные бои.

