08:51, 30 января 2026Бывший СССР

Попавшие в окружение у крупного города в ДНР бойцы ВСУ начали сдаваться в плен

Марочко: Попавшие в окружение у Лимана бойцы ВСУ начали сдаваться в плен
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Попавшие в российское окружение у города Красный Лиман в Донецкой народной республике (ДНР) бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали сдаваться в плен. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В районе Дибровы наши военнослужащие сейчас выбивают украинских боевиков с их позиций. И те, кто уже лишился возможности выйти с огневого кармана, — сдаются в плен», — заявил эксперт.

Он добавил, что на южных и северных окраинах города российские войска завязали ожесточенные бои.

Ранее стало известно, что ВСУ накануне понесли большие потери в Харьковской области. По сведениям российских военных, речь идет о потерях в 157-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. Бойцы подразделения сражались в селе Волчанские Хутора.

