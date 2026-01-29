Реклама

Бывший СССР
08:55, 29 января 2026Бывший СССР

ВСУ понесли большие потери в Харьковской области

ВСУ понесли большие потери в Волчанских Хуторах в Харьковской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли большие потери в Харьковской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает РИА Новости.

Уточняется, что речь идет о потерях в 157-й отдельной механизированной бригаде украинской армии. Бойцы данного подразделения сражались в селе Волчанские Хутора.

Представитель силовых структур добавил, что ВСУ начали перебрасывать бойцов 159-й отдельной механизированной бригады в район населенного пункта.

Ранее были раскрыты огромные потери украинских штурмовиков в Харьковской области. Сообщалось об уничтожении до 60 процентов личного состава подразделений ВСУ и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины.

