08:33, 26 января 2026Бывший СССР

Раскрыты огромные потери штурмовиков ГУР и ВСУ в Харьковской области

ТАСС: В Харьковской области у Симиновки уничтожили 60% штурмовиков ГУР и ВСУ
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

Российские войска в ходе боев у Симиновки в Харьковской области уничтожили до 60 процентов личного состава подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны. Огромные потери среди украинских штурмовиков раскрыло ТАСС.

«Юго-западнее Симиновки ВСУ перебросили в район подразделения 159-й отдельной мехбригады и провели две контратаки при поддержке спецподразделения ГУР Минобороны Украины. В ходе отражения уничтожены 60% личного состава штурмовых групп», — говорится в публикации.

Пресс-служба Минобороны России сообщила о взятии под контроль Симиновки в прошлую пятницу, 23 января. По сообщению ведомства, населенный пункт заняли бойцы группировки «Север».

Значение контроля над селом ранее раскрыл военный корреспондент Александр Коц. По его словам, взятие населенного пункта позволяет отрезать дороги ВСУ в Харьков через Великий Бурлук.

