Россия
12:23, 23 января 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в Харьковской области

Минобороны России сообщило о взятии под контроль Симиновки Харьковской области
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль село Симиновка Харьковской области. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнило ведомство, населенный пункт заняли бойцы группировки «Север». Кроме того, с 17 по 23 января бойцы нанесли поражение формированиям двух полков и восьми бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), четырех бригад теробороны, бригады Нацгвардии и двух отрядов украинской погранслужбы.

По данным Минобороны России, за неделю Киев потерял в зоне ответственности группировки свыше 1110 военнослужащих, 107 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии и 9 боевых бронемашин. Уничтожены 10 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 23 склада боеприпасов и материальных средств.

Ранее ведомство отчиталось о взятии под контроль Новопавловки в Донецкой народной республики. Кроме того, 16 января сообщалось, что подразделения группировки «Восток» закрепились в селе Жовтневое Запорожской области.

