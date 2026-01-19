Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:08, 19 января 2026Россия

Армия России заняла населенный пункт в ДНР

Минобороны России заявило о взятии под контроль Новопавловки в ДНР
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российская армия взяла под контроль Новопавловку в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое в ДНР, а также Новоподгорное и Демурино в Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 400 военнослужащих, 4 боевые бронемашины и 5 автомобилей.

Ранее ведомство отчиталось о контроле над селом Жовтневое Запорожской области, которое заняли бойцы группировки войск «Восток». Кроме того, 12 января сообщалось, что подразделения группировки «Днепр» закрепились в селе Новобойковское.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин получил от США приглашение войти в «Совет мира»

    В России опустели салоны красоты

    Скорая не приехала: что делать, если через законные 20 минут помощи все нет. Инструкция

    Двое россиян попались на использовании рабского труда на ферме

    Российский рынок электромобилей рухнул

    Премьер Норвегии высказался об обиде Трампа из-за Нобелевской премии

    Жители российского региона остались без воды на четыре дня

    Спецпредставитель Путина встретится с делегацией США на форуме в Давосе

    Apple раскритиковали из-за некачественной рекламы

    Восемь лыжников не выжили при сходе лавин в Альпах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok