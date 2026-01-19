Минобороны России заявило о взятии под контроль Новопавловки в ДНР

Российская армия взяла под контроль Новопавловку в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

Как уточнили в ведомстве, село заняли подразделения группировки войск «Центр». Кроме того, бойцы нанесли поражение живой силе и технике пяти бригад и двух полков Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Доброполье, Сергеевка, Гришино, Новый Донбасс, Белицкое, Сухецкое в ДНР, а также Новоподгорное и Демурино в Днепропетровской области.

По данным Минобороны России, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки до 400 военнослужащих, 4 боевые бронемашины и 5 автомобилей.

Ранее ведомство отчиталось о контроле над селом Жовтневое Запорожской области, которое заняли бойцы группировки войск «Восток». Кроме того, 12 января сообщалось, что подразделения группировки «Днепр» закрепились в селе Новобойковское.