Военкор заявил о шансе отрезать дороги в Харьков после взятия под контроль одного села

Коц: После взятия под контроль Симиновки возможно отрезать дороги в Харьков

После взятия под контроль села Симиновка Харьковской области возможно отрезать дороги в сам Харьков через Великий Бурлук. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram.

«Цель-максимум – отрезать Харьков от Великого Бурлука, через который противник осуществляет наступление на Купянск», — заявил он.

Коц отмечает, что перед этим необходимо перекрыть переправу через канал в районе села Рубежное. Это оставит лишь два пути через Северский Донец — в районе Старого Салтова и через Печенег.

Ранее в Минобороны в ходе брифинга сообщили, что Российская армия взяла под контроль село Симиновка. Населенный пункт заняли военнослужащие группировки «Север».