01:55, 1 февраля 2026

Эксперт раскрыл значение освобождения Терноватого для России

Марочко: Освобождение Терноватого дает возможность России наступать на Запорожье
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Российская армия, освободив поселок городского типа Терноватое, может развить наступление на Запорожье и «сократить клещи» вокруг группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Орехове в Запорожской области. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко отметил, что взятие Терноватого является стратегической победой для российской армии. Освободив поселок Россия, по его словам, естественно, будет продвигаться в западном направлении — в сторону населенного пункта Запорожье.

«Будут сокращаться клещи вокруг ореховской группировки [ВСУ] и, в последующем, будет образован огневой карман для украинских боевиков именно непосредственно в Орехове», — заключил Марочко.

Министерство обороны России сообщило об освобождении подразделением группировки войск «Восток» села Терноватое 30 января.

Также российские военные успешно продвигаются от Димитрова в северо-западном направлении к Родинскому Донецкой Народной Республики (ДНР).

