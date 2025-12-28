Стало известно о продвижении российских военных в ДНР

Марочко: ВС РФ успешно продвигаются на северо-запад от Димитрова

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные успешно продвигаются от Димитрова в северо-западном направлении к Родинскому Донецкой Народной Республики (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко подчеркнул, что «Димитров пал». Он добавил, что сейчас солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут активные боевые действия уже северо-западнее города, у Родинского.

«Наши военнослужащие освободят его [Родинское], мне кажется, до конца текущего года», — заключил эксперт.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области. «Что касается Димитрова — это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой народной республики», — подчеркнул российский лидер.