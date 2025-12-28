Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:32, 28 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о продвижении российских военных в ДНР

Марочко: ВС РФ успешно продвигаются на северо-запад от Димитрова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военные успешно продвигаются от Димитрова в северо-западном направлении к Родинскому Донецкой Народной Республики (ДНР). Его слова приводит ТАСС.

Марочко подчеркнул, что «Димитров пал». Он добавил, что сейчас солдаты Вооруженных сил России (ВС РФ) ведут активные боевые действия уже северо-западнее города, у Родинского.

«Наши военнослужащие освободят его [Родинское], мне кажется, до конца текущего года», — заключил эксперт.

Ранее командующие группировок «Центр» и «Восток» на заседании в одном из пунктов управления Объединенной группировкой войск сообщили президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль городов Димитров в Донецкой народной республике (ДНР) и Гуляйполе в Запорожской области. «Что касается Димитрова — это серьезный шаг к полному освобождению Донецкой народной республики», — подчеркнул российский лидер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заподозрили Зеленского в готовности пойти на не озвученные публично уступки

    Появилась новая версия ликвидации главаря «Русского добровольческого корпуса»

    За некоторые новогодние подарки придется заплатить налог. Как его рассчитать

    Россиянка не смогла вернуть машину по «схеме Долиной»

    Российский сапер рассказал о минах ВСУ в Херсонской области

    В России призвали ввести штрафы за оскорбление учителей

    Стало известно о помощи местных жителей в освобождении Красноармейска

    В США предупредили Россию о провокации

    Путин оценил темпы наступления российских войск

    ВСУ попытались ударить по северу российского региона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok